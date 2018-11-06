США, Британія, Швейцарія та Канада готові посилити співпрацю з Україною у розмінуванні

Фото: заседание Рады (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада отримала відповідний лист підтримки від західних партнерів

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що Сполучені Штати Америки, Великобританія, Швейцарія та Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі. Про це вона сказала у ході розгляду проектів про протимінну діяльність на засіданні ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Замголови ВР зазначила, що Рада отримала відповідний лист підтримки від західних партнерів.

"На адресу керівництва парламенту, голови Верховної ради, заступників голови Верховної ради, лідерів усіх фракцій і профільних комітетів ми отримали листа підтримки наших партнерів, зокрема, від посла Сполучених Штатів Марі Йованович, посла Великобританії, посла Швейцарії, посла Канади та інших країн, який вказує на те, що ці країни підтримують роботу парламенту над законом про розмінування і готові також посилити співпрацю з Україною задля того, щоб ми могли цей виклик разом подолати - розмінувати сім тисяч кілометрів території, напічканної вибухонебезпечними предметами. Тому дійсно, це питання не має політики", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді очікують лист від посольства США і НАТО з оцінкою і висновками щодо законопроекту про гуманітарне розмінування на Донбасі.

Відзначимо, що зараз в Раді зареєстровано кілька законопроектів про гуманітарне розмінування. Але профільний комітет підтримав тільки законопроект №9080-1 "Про протимінної діяльності в Україні".