В Раде ожидают вывод посольства США и миссии НАТО по закону о разминировании

Фото: Андрей Тетерук (РБК-Украина, Виталий Носач)

В комитете нацбезопасности рассчитывают получить письмо в ближайшее время

В Верховной раде ожидают письмо от посольства США и НАТО с оценкой и выводами по законопроекту о гуманитарном разминировании на Донбассе. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

По его словам, комитет по вопросам нацбезопасности согласовывает законопроект "О противоминной деятельности в Украине" №9080-1 с рядом международных организаций и дипломатических миссий.

"Законопроект разрабатывается с НАТО, ОБСЕ, рядом посольств наших стран партнеров. В частности, с посольством США и Великобритании. Они выразили устно, что поддерживают законопроект. Сказали, что направят письмо-поддержку комитету по вопросам нацбезопасности", - сообщил Тетерук.

По его словам, после получения письма законопроект по вопросам гуманитарного разминирования получит оценку.

"Честно говоря, в руках еще письмо не держал, но я думаю, что они его направят в ближайшее время. Скорее всего это связано с тем, что почта долго работает, ведь они официально должны направить бумажным письмом. Как только оно поступит на адрес комитета, оно будет обнародовано. Это качественная оценка экспертов по содержанию и качеству законопроекта", - сообщил Тетерук.

Парламентарий отметил, что сейчас в Раде зарегистрировано несколько законопроектов о гуманитарном разминировании. Но профильный комитет поддержал только законопроект №9080-1 "О противоминной деятельности в Украине".

"Другие законопроекты не соответствуют заложенной идее проведения гуманитарного разминирования. Они соответствуют разным лоббистским организациям и структурами, которые пытаются сформировать "рынок" под себя. Поэтому они, очевидно, не будут поддержаны в ВР через узко направленные интересы, заложенные в законопроекты", - сказал Тетерук.

Автор законопроекта напомнил, что проект о разминировании ожидается к рассмотрению в сессионном зале во вторник, 6 ноября.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что законопроект о гуманитарном разминировании поможет Украине усилить диалог со странами НАТО.

Как писало РБК-Украина, в начале октября спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик в совместном заявлении с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине послом Эртугрулом Апаканом призвали начать безотлагательное и полное гуманитарное разминирование населенных пунктов и пунктов пропуска.