США и Британия начали первую фазу переговоров о свободной торговле

говорится в совместном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхизера и министра торговли Великобритании Лиз Трусс.

Напомним, в феврале власти Великобритании заявили, что планируют начать переговоры по торговым сделкам с США, Японией, Австралией и Новой Зеландией в ближайшие месяцы, наряду с переговорами по соглашению о будущих отношениях с Европейским союзом.

Отметим, 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.