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США та Британія почали першу фазу переговорів про вільну торгівлю

Новини » Коронавірус   

Переговори збираються проводити прискореними темпами через пандемію коронавірусу

йдеться в спільній заяві торгового представника США Роберта Лайтхизера та міністра торгівлі Великобританії Ліз Трусс.

Нагадаємо, в лютому влада Великобританії заявила, що планує почати переговори з торгових угод з США, Японією, Австралією та Новою Зеландією в найближчі місяці, разом з переговорами щодо угоди про майбутні відносини з Європейським союзом.

Відзначимо, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Кількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

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