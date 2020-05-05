США та Британія почали першу фазу переговорів про вільну торгівлю

йдеться в спільній заяві торгового представника США Роберта Лайтхизера та міністра торгівлі Великобританії Ліз Трусс.

Нагадаємо, в лютому влада Великобританії заявила, що планує почати переговори з торгових угод з США, Японією, Австралією та Новою Зеландією в найближчі місяці, разом з переговорами щодо угоди про майбутні відносини з Європейським союзом.

Відзначимо, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Кількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.