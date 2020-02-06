Британия стремится значительно снизить тарифы по торговой сделке с США

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Великобритания планирует начать переговоры по торговым сделкам с США, Японией, Австралией и Новой Зеландией в ближайшие месяцы

Министр торговли Великобритании Лиз Трусс заявила, что Британия стремится к далеко идущим сокращениям тарифов из-за торговой сделки с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что Великобритания планирует начать переговоры по торговым сделкам с Соединенными Штатами, Японией, Австралией и Новой Зеландией в ближайшие месяцы, наряду с переговорами по соглашению о будущих отношениях с Европейским союзом.

"Мы будем заключать жесткую сделку, и, как и во всех переговорах, мы будем готовы уйти, если это не отвечает национальным интересам", - сказал Трусс.

Напомним, ранее м инистр по делам Европы МИД Великобритании Кристофер Пинчер заявил, что после завершения переходного периода Brexit Великобритания хочет заключить торговое соглашение с ЕС на сходных с Канадой условиях. Он отметил, что предстоящая торговая сделка должна предусматривать торговлю как товарами, так и услугами.

Кроме того, премьер Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости придерживаться правил Европейского союза относительно торгового соглашения после Brexit.