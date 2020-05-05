США и Британия начали первую фазу переговоров о свободной торговле

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Переговоры собираются проводить ускоренными темпами из-за пандемии коронавируса

Во вторник, 5 мая, США и Великобритания начали первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, поначалу торговые переговоры будут проводиться дистанционно. Представители стран пообещали быстро работать, чтобы достичь соглашения, которое "значительно увеличит торговлю и инвестиции".

Отмечается, что в переговорах, которые будут проведены фактически, примут участие более 300 сотрудников и должностных лиц из США и Великобритании в почти 30 переговорных группах.

"Мы будем вести переговоры ускоренными темпами и выделим ресурсы, необходимые для быстрого прогресса. Соглашение о свободной торговле поспособствовало бы долгосрочному здоровью наших экономик, что жизненно важно, поскольку мы оправляемся от проблем, связанных с COVID-19", - говорится в совместном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхизера и министра торговли Великобритании Лиз Трусс.

Это будут первые крупные новые торговые переговоры США в 2020 году. Великобритания также начала разрабатывать торговые условия с Европейским союзом после выхода из блока в январе.

Напомним, в феврале власти Великобритании заявили, что планируют начать переговоры по торговым сделкам с США, Японией, Австралией и Новой Зеландией в ближайшие месяцы, наряду с переговорами по соглашению о будущих отношениях с Европейским союзом.

Отметим, 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.