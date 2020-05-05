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США та Британія почали першу фазу переговорів про вільну торгівлю

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 19:45
США та Британія почали першу фазу переговорів про вільну торгівлю
Ілюстративне фото (GettyImages)

Переговори збираються проводити прискореними темпами через пандемію коронавірусу

У вівторок, 5 травня, США та Великобританія розпочали перший раунд переговорів щодо угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, спочатку торгові переговори будуть проводитися дистанційно. Представники країн пообіцяли швидко працювати, щоб досягти угоди, яка "значно збільшить торгівлю та інвестиції".

Зазначається, що в переговорах, які будуть проведені фактично, візьмуть участь понад 300 працівників і посадових осіб з США і Великобританії в майже 30 переговорних групах.

"Ми будемо вести переговори прискореними темпами та виділимо ресурси, необхідні для швидкого прогресу. Угода про вільну торгівлю посприяла б довгостроковому здоров'ю наших економік, що життєво важливо, оскільки ми оправляємося від проблем, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в спільній заяві торгового представника США Роберта Лайтхизера та міністра торгівлі Великобританії Ліз Трусс.

Це будуть перші великі нові торгові переговори США у 2020 році. Великобританія також почала розробляти торговельні умови з Європейським союзом після виходу з блоку в січні.

Нагадаємо, в лютому влада Великобританії заявила, що планує почати переговори з торгових угод з США, Японією, Австралією та Новою Зеландією в найближчі місяці, разом з переговорами щодо угоди про майбутні відносини з Європейським союзом.

Відзначимо, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Кількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

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