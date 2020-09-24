США, Британія і Канада в п'ятницю оголосять санкції проти Білорусі, - Reuters

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Сполучені Штати, Великобританія і Канада мають намір ввести санкції проти Білорусі. Заходи мають намір ввести через фальсифікацію президентських виборів і насильство проти демонстрантів.

Про це повідомляє Reuters.

США, Великобританії і Канади можуть ввести санкції проти Білорусі у п'ятницю, 25 вересня. Однак, як повідомили джерела видання, введення санкцій може бути перенесено з-за проблем в координації між трьома країнами.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США повідомив, що влада розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Білорусі.

Крім того, Майк Помпео заявив, що США і європейські партнери готують санкції проти всіх, хто причетний до порушень прав людини в Білорусі.

Додамо, що міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що МЗС підготує санкції через порушення прав людини в Білорусі. Санкції підготують в координації з США і Канадою.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.