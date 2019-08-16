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США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения, - Трамп

Новости » Политика    16.08.2019 - 03:39
США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп анонсировал очередные переговоры с Джонсоном

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты и Великобритания стремительно продвигаются к заключению двустороннего торгового соглашения, которое будет "фантастическим и большим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал перед отъездом на политический митинг в Нью-Гемпшире.

"Я думаю, что мы заключим фантастическую и крупную торговую сделку с Великобританией. Мы быстро продвигаемся", - сказал президент США.

Он рассказал, что разговаривал с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в среду и будет говорить с ним снова.

Как известно, США и Великобритания обсуждают соглашение, которое может вступить в силу 1 ноября, на следующий день после выхода Великобритании из Европейского союза.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты поддержат выход Великой Британии из Евросоюза (Brexit) даже без соглашения с ЕС.

В понедельник канцелярия британского премьера сообщила, что Джонсон обсудил с Болтоном двусторонние торговые отношения, вопросы Brexit и безопасности.

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