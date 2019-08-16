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США і Британія швидко просуваються в укладенні торгової угоди, - Трамп

Новини » Політика    16.08.2019 - 03:39
США і Британія швидко просуваються в укладенні торгової угоди, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп анонсував чергові переговори з Джонсоном

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати і Великобританія стрімко просуваються до укладення двосторонньої торговельної угоди, яка буде "фантастичною і великою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що відповідну заява Трамп зробив перед від'їздом на політичний мітинг у Нью-Гемпширі.

"Я думаю, що ми укладемо фантастичну та велику торгову угоду з Великобританією. Ми швидко рухаємося", - сказав президент США.

Він розповів, що розмовляв з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном в середу і буде говорити з ним знову.

Як відомо, США та Великобританія обговорюють угоду, яка може вступити в силу 1 листопада, на наступний день після виходу Великобританії з Європейського союзу.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати підтримають вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit) навіть без угоди з ЄС.

У понеділок канцелярія британського прем'єра повідомила, що Джонсон обговорив з Болтоном двосторонні торговельні відносини, питання Brexit і безпеки.

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