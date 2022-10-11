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США не бойкотуватимуть Росію на зустрічах G20 цього тижня, - Bloomberg

Фото: США не бойкотуватимуть Росію на зустрічах G20 цього тижня (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Офіційні особи США не влаштовуватимуть цього тижня бойкот під час зустрічей G20 на знак протесту проти участі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Цього тижня у столиці США знову відбудуться міністерські зустрічі G20 поряд із щорічними зустрічами Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Вони збираються, коли світова економіка скочується до рецесії, а війна Росії в Україні продовжує підвищувати ціни на енергоносії та продовольство", - повідомляє видання.

Порядок денний США цього тижня, який також включає засідання міністрів фінансів G7, міністрів фінансів Єврогрупи та кілька двосторонніх зустрічей, включатиме доопрацювання плану з обмеження цін на російську нафту, посилення санкцій проти Росії, крок за кроком збільшити допомогу Україні та усунути загрози для світової економіки.

Як повідомляє видання, присутність Росії знову завадить міністрам фінансів G20 опублікувати спільне комюніке після завершення зустрічі у четвер.

У квітні міністр фінансів США Джанет Єллен та офіційні особи з Європейського Союзу, Британії, Німеччини, Канади, Нідерландів та України вийшли з кімнати на знак протесту проти вторгнення Росії до України, коли до присутніх звернувся російський чиновник.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден поки що не знає, чи зустрінеться він на саміті G20 з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.

Ще у квітні міністр фінансів США з низкою колег покинули зустріч G20 на виступі Росії.

Також, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить проблем для участі Путіна в саміті G20.

Також ми писали, що Зеленський ухвалив рішення РНБО щодо "неможливості проведення переговорів" з Путіним.

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