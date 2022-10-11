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США не будут бойкотировать Россию во время встреч G20 на этой неделе, - Bloomberg

Фото: США не будут бойкотировать Россию на встречах G20 на этой неделе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Официальные лица США не устроят на этой неделе бойкот во время встреч G20 в знак протеста против участия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"На этой неделе в столице США снова состоятся министерские встречи G20 наряду с ежегодными встречами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они собираются, когда мировая экономика скатывается в рецессию, а война России в Украине продолжает повышать цены на энергоносители и продовольствие", - сообщает издание.

Повестка дня США на этой неделе, которая также включает заседания министров финансов G7, министров финансов Еврогруппы и несколько двусторонних встреч, будет включать доработку плана по ограничению цен на российскую нефть, усиление санкций против России, шаг за шагом увеличить помощь Украине и устранить угрозы для мировой экономики.

Как сообщает издание, присутствие России снова помешает министрам финансов G20 опубликовать совместное коммюнике после завершения встречи в четверг.

В апреле министр финансов США Джанет Йеллен и официальные лица из Европейского Союза, Британии, Германии, Канады, Нидерландов и Украины вышли из комнаты в знак протеста против вторжения России в Украину, когда к собравшимся обратился российский чиновник.

Напомним, что президент США Джо Байден пока не знает, встретится ли он на саммите G20 с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

Еще в апреле министр финансов США с рядом коллег покинули встречу G20 на выступлении России.

Также,ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

Также мы писали, что Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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G20Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки