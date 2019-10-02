ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США бомбардировщик Boeing потерпел крушение

Новости » В мире    02.10.2019 - 18:19
В США бомбардировщик Boeing потерпел крушение

Самолет был участником выставки

В американском штате Коннектикут бомбардировщик Boeing B-17 потерпел крушение при посадке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Fox61.

Отмечается, что ситуация произошла в международном аэропорту "Брэдли", где на данный момент проходит выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки.

Местная полиция подтвердила, что в результате крушение несколько человек получили травмы. О степени их серьезности не сообщается. Руководство аэропорта приняло решение о его закрытии на время ликвидации аварии.

"Мы можем подтвердить, что сегодня утром в аэропорту Брэдли произошел несчастный случай с самолетом Второй мировой войны Фонда Коллингса. У нас идет активная пожарно-спасательная операция. Аэропорт закрыт. Мы будем выпускать новые обновления по мере поступления информации", - говорится в заявлении руководства аэропорта.

B17 plane crash into a building at Bradley airport. Mass casualty multiple serious injuries. Mutual aid from Collins aerospace Fire, CT Air Guard fire and multiple other agencies.

Опубліковано Logan J. Rickis Середа, 2 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее в Центральноафриканской Республике во время посадки потерпел крушение вертолет миротворческий миссии Организации Объединенных Наций. В результате погибло три человека.

Ранее сообщалось, что на на западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов остались невредимы, а истребитель взорвался после крушения.

Также РБК-Украина сообщало, что новый Boeing 777X сломался во время испытаний. У лайнера во время испытаний выдавило наружу дверь грузового отсека.

В США отреагировали на запуск ракет КНДР Самолет премьера Пакистана вернулся в США из-за неисправности
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикрушениеСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь