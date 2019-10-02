В США бомбардировщик Boeing потерпел крушение

Самолет был участником выставки

В американском штате Коннектикут бомбардировщик Boeing B-17 потерпел крушение при посадке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Fox61.

Отмечается, что ситуация произошла в международном аэропорту "Брэдли", где на данный момент проходит выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки.

Местная полиция подтвердила, что в результате крушение несколько человек получили травмы. О степени их серьезности не сообщается. Руководство аэропорта приняло решение о его закрытии на время ликвидации аварии.

"Мы можем подтвердить, что сегодня утром в аэропорту Брэдли произошел несчастный случай с самолетом Второй мировой войны Фонда Коллингса. У нас идет активная пожарно-спасательная операция. Аэропорт закрыт. Мы будем выпускать новые обновления по мере поступления информации", - говорится в заявлении руководства аэропорта.

We can confirm that there was an accident involving a Collings Foundation World War II aircraft this morning at Bradley Airport. We have an active fire and rescue operation underway. The airport is closed. We will issue further updates as information becomes available. — Bradley Intl Airport (@Bradley_Airport) October 2, 2019

B17 plane crash into a building at Bradley airport. Mass casualty multiple serious injuries. Mutual aid from Collins aerospace Fire, CT Air Guard fire and multiple other agencies. Опубліковано Logan J. Rickis Середа, 2 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее в Центральноафриканской Республике во время посадки потерпел крушение вертолет миротворческий миссии Организации Объединенных Наций. В результате погибло три человека.

Ранее сообщалось, что на на западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов остались невредимы, а истребитель взорвался после крушения.

Также РБК-Украина сообщало, что новый Boeing 777X сломался во время испытаний. У лайнера во время испытаний выдавило наружу дверь грузового отсека.