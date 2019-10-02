У США бомбардувальник Boeing зазнав аварії

Літак був учасником виставки

В американському штаті Коннектикут бомбардувальник Boeing B-17 зазнав аварії при посадці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Fox61.

Зазначається, що ситуація сталася в міжнародному аеропорту "Бредлі", де на даний момент проходить виставка військової авіації Другої світової війни. Бомбардувальник був учасником цієї виставки.

Місцева поліція підтвердила, що в результаті аварії кілька людей отримали травми. Про ступінь їх серйозності не повідомляється. Керівництво аеропорту прийняло рішення про його закриття на час ліквідації аварії.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці в аеропорту Бредлі стався нещасний випадок з літаком Другої світової війни Фонду Коллінгса. У нас йде активна пожежно-рятувальна операція. Аеропорт закритий. Ми будемо випускати нові оновлення по мірі надходження інформації", - йдеться в заяві керівництва аеропорту.

We can confirm that there was an accident involving a Collings Foundation World War II aircraft this morning at Bradley Airport. We have an active fire and operation rescue underway. The airport is closed. We will issue further updates as information becomes available. — Bradley Intl Airport (@Bradley_Airport) October 2, 2019

B17 plane crash into a building at Bradley airport. Mass casualty multiple serious injuries. Mutual aid from Collins aerospace Fire, CT Air Guard fire and multiple other agencies. Опубліковано Logan J. Rickis Середа, 2 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Центральноафриканській Республіці під час посадки зазнав аварії вертоліт миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй. В результаті загинуло три людини.

Раніше повідомлялося, що на заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів залишилися неушкоджені, а винищувач вибухнув після аварії.

Також РБК-Україна повідомляло, що новий Boeing 777X зламався під час випробувань. У лайнера під час випробувань видавило назовні двері вантажного відсіку.