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У США бомбардувальник Boeing зазнав аварії

Новини » В світі    02.10.2019 - 18:19
У США бомбардувальник Boeing зазнав аварії

Літак був учасником виставки

В американському штаті Коннектикут бомбардувальник Boeing B-17 зазнав аварії при посадці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Fox61.

Зазначається, що ситуація сталася в міжнародному аеропорту "Бредлі", де на даний момент проходить виставка військової авіації Другої світової війни. Бомбардувальник був учасником цієї виставки.

Місцева поліція підтвердила, що в результаті аварії кілька людей отримали травми. Про ступінь їх серйозності не повідомляється. Керівництво аеропорту прийняло рішення про його закриття на час ліквідації аварії.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці в аеропорту Бредлі стався нещасний випадок з літаком Другої світової війни Фонду Коллінгса. У нас йде активна пожежно-рятувальна операція. Аеропорт закритий. Ми будемо випускати нові оновлення по мірі надходження інформації", - йдеться в заяві керівництва аеропорту.

B17 plane crash into a building at Bradley airport. Mass casualty multiple serious injuries. Mutual aid from Collins aerospace Fire, CT Air Guard fire and multiple other agencies.

Опубліковано Logan J. Rickis Середа, 2 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Центральноафриканській Республіці під час посадки зазнав аварії вертоліт миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй. В результаті загинуло три людини.

Раніше повідомлялося, що на заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів залишилися неушкоджені, а винищувач вибухнув після аварії.

Також РБК-Україна повідомляло, що новий Boeing 777X зламався під час випробувань. У лайнера під час випробувань видавило назовні двері вантажного відсіку.

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