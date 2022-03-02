США открыты для санкций против России в нефтегазовой отрасли, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки рассматривают введение санкций против России в нефтегазовой отрасли. На данный момент анализируются последствия такого шага на мировые рынки и цены на энергоносители в США.

"Мы рассматриваем это. Очень многое лежит на столе, но нам нужно взвесить, какими будут все последствия", - отметила спикер Белого дома Джен Псаки.

Сообщается, что хотя США еще не нацелились на продажи российской нефти в рамках широкомасштабных экономических санкций против России, американские трейдеры уже приняли меры, чтобы приостановить такой импорт.

"Мы также учитываем… как мы можем максимизировать влияние и давление на (российского, - ред.) президента Путина и финансовый сектор. Но мы хотим свести к минимуму влияние на мировой рынок, в том числе на мировой рынок нефти и влияние цен на энергоносители для американского народа. Мы не пытаемся навредить себе, мы пытаемся навредить президенту Путину и российской экономике", - добавила Псаки.