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США больше не будут иметь дело с послом Великобритании, - Трамп

Новости » Политика    08.07.2019 - 23:18
США больше не будут иметь дело с послом Великобритании, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявил, что в Штатах "не любят" британского посла

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрроком. Как передает РБК-Украина, об этом американский президент написал в Twitter.

Такое заявление Трамп сделал после того, как в СМИ утекла дипломатическая переписка британского посла. В своих письмах Дэррок называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными.

"Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело", - написал Трамп.

Он также добавил, что очень критически относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй проводили Brexit.

"Какой беспорядок она и ее представители создали. Я сказал ей, как это должно быть сделано, но она решила пойти другим путем... Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства - то, что у них скоро будет новый премьер-министр", - отметил американский лидер.

США больше не будут иметь дело с послом Великобритании, - Трамп

Напомним, правительство Великобритании начало расследование утечки в СМИ дипломатических записок от посла страны в Соединенных Штатах.  В письмах сэр Ким Дэррок назвал администрацию американского президента Дональда Трампа "уникально дисфункциональной"  и предрекал ему "позорный конец карьеры".

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