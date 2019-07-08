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Британия проведет внутреннее расследование утечки писем своего посла в США

Новости » Политика    08.07.2019 - 06:30
Британия проведет внутреннее расследование утечки писем своего посла в США
Фото: МИД Великобритании (wikimedia)

В письмах посла содержалась критика в адрес Трампа и его администрации

Правительство Великобритании начало расследование утечки в СМИ дипломатических записок от посла страны в Соединенных Штатах. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Представитель Министерства иностранных дел заявил газете, что расследование начато после того, как The Mail on Sunday получила очень деликатные документы, в которых сэр Ким Дарроч назвал администрацию американского президента Дональда Трампа "уникально дисфункциональным" и спросил, будет ли он "когда-нибудь выглядеть компетентным".

В одной из негативных оценок он написал: "Мы не верим, что эта администрация станет существенно более нормальной, менее дисфункциональной; менее непредсказуемой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой".

Посол также предрекал президенту Трампу ""позорный конец карьеры и допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи. Также посол утверждал, что Трамп может победить на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США. Письма Даррока были отправлены в посольство в период с 2017 года.

Напомним, ранее в Великобритании уволили министра обороны Гэвина Уильямсона  из-за его высказываний о здоровье Терезы Мэй (на тот момент премьер-министра), а также его желании втянуть британские войска в военные действия за рубежом. 

Эти слова министра, сказаны во время частной беседы, были обнародованы еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности, что послужило официальным поводом для увольнения Уильямсона.

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