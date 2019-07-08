США більше не будуть мати справу з послом Великобританії, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявив, що в Штатах "не люблять" британського посла

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що більше не буде мати справу з послом Великобританії Кімом Дерроком. Як передає РБК-Україна, про це американський президент написав у Twitter.

Таку заяву Трамп зробив після того, як в ЗМІ витекло дипломатичне листування британського посла. У своїх листах Деррок називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними.

"Я не знаю посла, але в США його не люблять і не думають про нього добре. Ми з ним більше не будемо мати справу", - написав Трамп.

Він також додав, що дуже критично ставився до того, як Великобританія і прем'єр-міністр Тереза Мей проводили Brexit.

"Який безлад вона і її представники створили. Я сказав їй, як це повинно бути зроблено, але вона вирішила піти іншим шляхом... Хороші новини для чудового Сполученого Королівства - те, що у них скоро буде новий прем'єр-міністр", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, уряд Великобританії почав розслідування витоку в ЗМІ дипломатичних записок від посла країни в Сполучених Штатах. У листах сер Кім Деррок назвав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і передрікав йому "ганебний кінець кар'єри".