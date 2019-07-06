Трамп решит вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что Трамп единственный кто может помочь с вопросом "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "112".

По словам Зеленского, Трамп единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока-2" в пользу Украины.

"Этот вопрос (строительства "Северного потока-2 "- ред.) решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом - ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом - ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины ", - заявил президент Зеленский.

Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Отмечалось, что этот законопроект направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не должен затрагивать интересы других стран.

Кроме того, председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подтвердил намерение завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2019 года. По словам Миллера, построены уже 1482 км "Северного потока 2", или 64,4% трассы магистрали, работы идут по графику.