ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп решит вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины, - Зеленский

Новости » Политика    06.07.2019 - 12:14
Трамп решит вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что Трамп единственный кто может помочь с вопросом "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "112".

По словам Зеленского, Трамп единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока-2" в пользу Украины.

"Этот вопрос (строительства "Северного потока-2 "- ред.) решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом - ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом - ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины ", - заявил президент Зеленский.

Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2". Отмечалось, что этот законопроект направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не должен затрагивать интересы других стран.

Кроме того, председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подтвердил намерение завершить строительство газопровода "Северный поток-2" до конца 2019 года. По словам Миллера, построены уже 1482 км "Северного потока 2", или 64,4% трассы магистрали, работы идут по графику.

Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области Волкер: встреча Трампа с Зеленским - это вопрос ближайшего будущего
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд ТрампСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь