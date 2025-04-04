США близькі до посилення санкцій проти Росії, - Зеленський

США можуть запровадити нові санкції проти Росії, щоб змусити її до припинення вогню. Вашингтон, імовірно, близький до такого рішення.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.
Він припустив, що навіть якщо в Конгресі ще не зареєстрували законопроект про санкції, то посилення американського тиску на Росію може відбутися вже найближчим часом. Україна дуже очікує цього.
"Посилення санкційного тиску на росіян за те, що вони не хочуть закінчувати війну, безумовно, перший крок до припинення вогню. Ми чекаємо саме цих кроків. Я знаю, що Америка близька до відповідних заходів. Подивимося чи буде це. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є", - зазначив президент.
Як підкреслив Зеленський, він справді вважає, що санкції можуть вплинути на Росію в питанні припинення вогню.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він "злий" через те, що російський диктатор Володимир Путін запропонував запровадити "тимчасове управління" під егідою ООН в Україні.
Тому американський лідер пригрозив Росії вторинними митами на нафту.
Буквально за кілька днів Fox News із посиланням на джерела написало, що Трамп звинувачує Путіна в затягуванні переговорів про припинення вогню. У зв'язку з цим США розглядають посилення санкцій.
До речі, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент допускав можливість введення проти Росії "максимальних санкцій".
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