США близки к усилению санкций против России, - Зеленский

США могут ввести новые санкции против России, чтобы вынудить ее к прекращению огня. Вашингтон, вероятно, близок к такому решению.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он предположил, что усиление американского санкционного давления на Россию может произойти уже в ближайшее время. Украина очень ожидает этого.
"Усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну, безусловно, первый шаг к прекращению огня. Мы ждем именно этих шагов. Я знаю, что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть", - отметил президент.
Как подчеркнул Зеленский, он действительно считает, что санкции могут повлиять на Россию в вопросе прекращения огня.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он "зол" из-за того, что российский диктатор Владимир Путин предложил ввести "временное управление" под эгидой ООН в Украине.
Поэтому американский лидер пригрозил России вторичными пошлинами на нефть.
Буквально через несколько дней Fox News со ссылкой на источники написало, что Трамп винит Путина в затягивании переговоров о прекращении огня. В связи с этим США рассматривают усиление санкций.
К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент допускал возможность введения против России "максимальных санкций".
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