США близки к усилению санкций против России, - Зеленский

Он предположил, что усиление американского санкционного давления на Россию может произойти уже в ближайшее время. Украина очень ожидает этого.

"Усиление санкционного давления на россиян за то, что они не хотят заканчивать войну, безусловно, первый шаг к прекращению огня. Мы ждем именно этих шагов. Я знаю, что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть", - отметил президент.

Как подчеркнул Зеленский, он действительно считает, что санкции могут повлиять на Россию в вопросе прекращения огня.