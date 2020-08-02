США в ближайшее время введут санкции в отношении китайских IT-компаний, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Трамп хочет запретить соцсеть TikTok

Белый дом в ближайшие дни примет решение о введении ограничительных мер в отношении китайских разработчиков программного обеспечения и приложений, угрожающих безопасности Соединенных Штатов. В том числе планируется запретить китайскую соцсеть TikTok.

Об этом рассказал государственный секретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

По словам Помпео, китайские компании, которые предоставляют программное обеспечение в США, в частности TikTok и WeChat, передают Коммунистической партии Китая и аппарату государственной безопасности данные о своих пользователях.

"Президент Трамп сказал:" Достаточно ". И мы разберемся с этим. В ближайшие дни он (Трамп - ред.) примет меры в отношении широкого спектра угроз, которые несут для безопасности США программы, связанные с Китаем", - заявил госсекретарь США.

Напомним, в субботу Трамп заявил, что он может запретить популярную китайскую соцсеть TikTok, но еще не принял окончательного решения.

После такого заявления Трампа, американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Как писало РБК-Украина, запрет на TikTok и другие китайские приложения был введен в Индии после обострения на спорной с Китаем границе.