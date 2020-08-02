США найближчим часом введуть санкції щодо китайських IT-компаній, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Трамп хоче заборонити соцмережу TikTok

Білий дім найближчими днями ухвалить рішення щодо введення обмежувальних заходів щодо китайських розробників програмного забезпечення та додатків, які загрожують безпеці Сполучених Штатів. В тому числі планують заборонити китайську соцмережу TikTok.

Про це розповів державний секретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Помпео, китайські компанії, які надають програмне забезпечення в США, зокрема TikTok та WeChat, передають Комуністичній партії Китаю та апарату державної безпеки дані про своїх користувачів.

"Президент Трамп сказав: "Достатньо". І ми розберемося з цим. Найближчими днями він (Трамп - ред.) ухвалить заходи щодо широкого спектру загроз, які несуть для безпеки США програми, пов'язані з Китаєм", - заявив держсекретар США.

Нагадаємо, у суботу Трамп заявив, що він може заборонити популярну китайську соцмережу TikTok, але ще не ухвалив остаточного рішення.

Після такої заяви Трампа, американська компанія Microsoft припинила переговори щодо купівлі соцмережі TikTok.

Як писало РБК-Україна, заборона TikTok та інших китайських додатків була запроваджена в Індії після загострення на спірному з Китаєм кордоні.