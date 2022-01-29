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США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы. Он уточнил, что численность перебрасываемых войск в Восточную Европу будет небольшой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8 500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Кроме того, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, в случае войны с Россией - к конфликту будут привлечены также и страны НАТО, которые раньше были частью Советского Союза.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что для Кремля война с Украиной является "неприемлемой" даже в мыслях.

Ранее мы писали, что Байден распорядился повысить готовность военных.

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Джозеф Байден