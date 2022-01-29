США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы, - Байден

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8 500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Кроме того, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, в случае войны с Россией - к конфликту будут привлечены также и страны НАТО, которые раньше были частью Советского Союза.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что для Кремля война с Украиной является "неприемлемой" даже в мыслях.