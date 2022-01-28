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Если Россия нападет, то война будет и у границ государств НАТО, - Зеленский

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 18:05
Если Россия нападет, то война будет и у границ государств НАТО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полномасштабная война с Российской Федерацией угрожает не только Украине. Это также касается и некоторых стран НАТО, которые ранее тоже были республиками Советского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского для представителей иностранных СМИ.

"Гибридная война рождает гибридные угрозы. Угрозы Украине и другим соседям. Мы не одни соседи из РФ, и не одни с оккупированными территориями. Если будет полномасштабная война, то не только с Украиной и не только не территории Украины", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, война с Российской Федерация также будет происходить и на границах некоторых стран НАТО, которые ранее были частью Советского Союза.

"И вы уверены, что когда эти государства скажут, что у нас тут война с серьезным государством, вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди?",- отметил Зеленский.

Напомним, что между тем, в Российской Федерации, мнение о возможности войны с Украиной является "неприемлемым".

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения.

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Владимир Зеленский НАТО
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