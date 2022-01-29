RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи. Він уточнив, що чисельність військ, які перекидають у Східну Європу, буде невеликою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8 500 військових, розміщених на території Штатів, щоб швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення в Україну.

У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати Росії і президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірні принципу колективної безпеки НАТО.

Крім того, на думку президента України Володимира Зеленського, у разі війни з Росією - до конфлікту будуть залучені також і країни НАТО, які раніше були частиною Радянського Союзу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що для Кремля війна з Україною є "неприйнятною" навіть в думках.

Раніше ми писали, що Байден розпорядився підвищити готовність військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден