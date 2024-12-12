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В США возле Нью-Йорка заметили неизвестные беспилотники над военными объектами

США, Четверг 12 декабря 2024 18:59
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В США возле Нью-Йорка заметили неизвестные беспилотники над военными объектами Фото: возле Нью-Йорка заметили неизвестные беспилотники (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В США возле военных объектов заметили неизвестные беспилотники. Дроны над Нью-Джерси замечают уже несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.

По данным издания, в течение последних недель дроны зафиксировали над Арсеналом Пикатинни, а также над полем для гольфа новоизбранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.

Вблизи объектов ввели ограничения на полеты.

Конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что эти дроны, связанные с Ираном, а также добавил, что они "представляют угрозу национальной безопасности". Он предложил их сбивать.

Зато в Пентагоне это заявление опровергли и добавили, что "это не дроны иностранной организации".

Позиция Трампа по Ирану

Напомним, что ранее израильский журналист писал, что у будущего президента США Дональда Трампа есть собственный интерес, чтобы по "уничтожению" Ирана.

РБК-Украина сообщало, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет разорить Иран. Для этого был разработан новый план "максимального давления".

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