В США возле Нью-Йорка заметили неизвестные беспилотники над военными объектами
В США возле военных объектов заметили неизвестные беспилотники. Дроны над Нью-Джерси замечают уже несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post.
По данным издания, в течение последних недель дроны зафиксировали над Арсеналом Пикатинни, а также над полем для гольфа новоизбранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.
Вблизи объектов ввели ограничения на полеты.
Конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что эти дроны, связанные с Ираном, а также добавил, что они "представляют угрозу национальной безопасности". Он предложил их сбивать.
Зато в Пентагоне это заявление опровергли и добавили, что "это не дроны иностранной организации".
Позиция Трампа по Ирану
Напомним, что ранее израильский журналист писал, что у будущего президента США Дональда Трампа есть собственный интерес, чтобы по "уничтожению" Ирана.
РБК-Украина сообщало, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет разорить Иран. Для этого был разработан новый план "максимального давления".
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