США більше не є надійним партнером Канади, - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що США більше не є надійним партнером. Його слова прозвучали після анонсованого Трампом мита на автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Очевидно, що Сполучені Штати більше не є надійним партнером", - сказав Карні, додавши, що Канада зіткнулася з "іншими відносинами" зі своїм сусідом.
Він додав, що його країні доведеться швидко перейти до більш активної торгівлі з іншими країнами.
Крім того, Карні заявив, що Канаба запровадить додаткові відповідні мита проти США, але вони не будуть остаточно затверджені до 2 квітня (дня, коли набудуть чинності мита США). Він пояснив, що для початку необхідно побачити, які ще торговельні заходи були оголошені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, перш ніж розкривати будь-які відповідні заходи Канади.
"Ми вдвох набагато більше через тиждень, і тоді ми відповімо", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, у середу 26 березня Дональд Трамп заявив, що запроваджує 25% тариф на всі автомобілі, які ввозяться на територію Сполучених Штатів. Мито набуде чинності 2 квітня.
Він очікує, що автовиробники перенесуть своє виробництво в США і побудують нові підприємства, або ж розширять наявні. Водночас Трамп зазначив, що якщо авто буде зроблено на території Штатів, тоді мито діяти не буде
Крім Канади на подію відреагувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона заявила, що Європейський союз має намір вжити заходів у відповідь для захисту всіх країн - членів блоку.
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