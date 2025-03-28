США больше не являются надежным партнером Канады, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США больше не являются надежным партнером. Его слова прозвучали после анонсированной Трампом пошлины на автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Очевидно, что Соединенные Штаты больше не являются надежным партнером", - сказал Карни, добавив, что Канада столкнулась с "другими отношениями" со своим соседом.
Он добавил, что его стране придется быстро перейти к более активной торговле с другими странами.
Кроме того, Карни заявил, что Канаба введет дополнительные ответов пошлины против США, но они не будут окончательно утверждены до 2 апреля (дня, в когда вступят в силу пошлины США). Он пояснил, что для начала необходимо увидеть, какие еще торговые меры были объявлены президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, прежде чем раскрывать какие-либо ответные меры Канады.
"Мы вдвоем гораздо больше через неделю, и тогда мы ответим", - сказал премьер.
Напомним, в среду 26 марта Дональд Трамп заявил, что вводит 25% тариф на все автомобили, которые ввозятся на территорию Соединенных Штатов. Пошлина вступит в силу 2 апреля.
Он ожидает, что автопроизводители перенесут свое производство в США и построят новые предприятия, либо же расширять существующие. При этом Трамп отметил, что если авто будет сделано на территории Штатов, тогда пошлина действовать не будет
Помимо Канады на событие отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Европейский союз намерен принять ответные меры для защиты всех стран - членов блока.
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