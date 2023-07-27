США про "безкоштовне зерно" Путіна: відчайдушна спроба приховати наслідки виходу з угоди

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

"Це виглядає як відчайдушна спроба Путіна приховати, який вплив на африканські країни мало його рішення не продовжувати зернову угоду", - заявив він.

За словами Кірбі, кожна африканська країна має самостійно для себе вирішити, наскільки правомірною є пропозиція Путіна надсилати їм російське зерно, і чи хочуть вони її прийняти.

Пропозиція Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив лідерам африканських країн, що він подарує їм десятки тисяч тонн зерна протягом кількох місяців, попри західні санкції, які, за його словами, ускладнюють експорт зерна і добрив.

Російський експорт зерна та добрив не підпадає під західні санкції, однак Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування є перешкодою для поставок.

Реакція на пропозицію диктатора

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що жменька пожертвувань від Росії не зможе виправити драматичні наслідки припинення "зернової угоди".

Крім того, президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва заявив Путіну, що Хараре не відчуває нестачі продовольства.

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