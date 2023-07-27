ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

І задарма не треба. Президент Зімбабве натякнув Путіну, що в країні достатньо зерна

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 16:54
І задарма не треба. Президент Зімбабве натякнув Путіну, що в країні достатньо зерна Фото: президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зімбабве не відчуває нестачі продовольства. Однак дякує за пропозицію безкоштовного зерна, що надійшла від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вдячні. Ми не відчуваємо жодного дефіциту зерна. Ми забезпечені продовольством, він просто додає до того, що в нас уже є", - заявив він.

Пропозиція Путіна

Путін на саміті Росія - Африка заявив, що Москва готова в найближчі три-чотири місяці поставити до 50 тисяч тонн безкоштовного зерна до Зімбабве, Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, Центральноафриканської Республіки та Еритреї.

Російський диктатор додав, що Кремль продовжить задовольняти їхні потреби в продовольстві, попри те, що Росія вийшла із "зернової угоди".

Відтоді Росія неодноразово піддавала бомбардуванням українські порти і склади з продовольством. Західні уряди звинувачують Путіна в тому, що він "використовує" продовольство як інструмент війни.

Саміт Росія-Африка

27-28 липня відбувається саміт Росія-Африка. При цьому на ньому представлено лише 17 країн із 55 країн, адже інші не надіслали своїх лідерів на саміт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зимбабве Війна Росії проти України Російська Федерація зерновий коридор
NEWS
Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків