США о "бесплатном зерне" Путина: отчаянная попытка скрыть последствия выхода из соглашения

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Это выглядит как отчаянная попытка Путина скрыть, какое влияние на африканские страны имело его решение не продлевать зерновое соглашение", - заявил он.

По словам Кирби, каждая африканская страна должна самостоятельно для себя решить, насколько правомерно предложение Путина отправлять им российское зерно, и хотят ли они его принять.

Предложение Путина

Российский диктатор Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что он подарит им десятки тысяч тонн зерна в течение нескольких месяцев, несмотря на западные санкции, которые, по его словам, затрудняют экспорт зерна и удобрений.

Российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, однако Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.

Реакция на предложение диктатора

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что горстка пожертвований от России не сможет исправить драматические последствия прекращения "зернового соглашения".

Кроме того, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил Путину, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.

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