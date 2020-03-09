В США байкеры устроили массовую перестрелку, есть погибший и пострадавшие

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В результате стрельбы один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения

В американском городе Кливленд, штат Огайо члены двух байкерских клубов устроили стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения.

“Началась драка, некоторых людей выгнали с вечеринки, они вернулись и начали стрелять в других ее участников, некоторые из которых открыли ответный огонь”, - рассказал сержант полиции.

Телеканал 19 Newsсо ссылкой на полицию отмечает, что погиб 48-летний мужчина. Правоохранители нашли его на месте происшествия со множественными огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент полицейские устанавливают, сколько всего человек участвовали в перестрелке.

Напомним, в Париже в воскресенье, 8 марта, неизвестный открыл стрельбу на территории мечети. В результате инцидента пострадал один человек.

Как писало РБК-Украина, 2 марта в Маниле (столица Филиппин) уволенный с работы охранник открыл стрельбу в дорогом торговом центре V-Mall. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники. Вооруженная полиция и спецназ провели спецоперацию по освобождению заложников.