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У США байкери влаштували масову стрілянину, є загиблий і постраждалі

Новини » В світі     09.03.2020 - 01:56
У США байкери влаштували масову стрілянину, є загиблий і постраждалі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті стрілянини одна людина загинула та щонайменше 17 отримали поранення

В американському місті Клівленд, штат Огайо члени двох байкерських клубів влаштували стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В результаті інциденту одна людина загинула та щонайменше 17 отримали поранення.

"Почалася бійка, деяких людей вигнали з вечірки, вони повернулися і почали стріляти в інших її учасників, деякі з яких відкрили у відповідь вогонь", - розповів сержант поліції.

Телеканал 19 Newsсо посиланням на поліцію зазначає, що загинув 48-річний чоловік. Правоохоронці знайшли на місці події з численними вогнепальними пораненнями. Постраждалих госпіталізували.

На даний момент поліцейські встановлюють, скільки людей брали участь у перестрілці.

Нагадаємо, в Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину на території мечеті. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня в Манілі (столиця Філіппін) звільнений з роботи охоронець відкрив стрілянину в дорогому торговому центрі V-Mall. Він поранив щонайменше одну людину і ще близько 30 взяв в заручники. Озброєна поліція і спецназ провели спецоперацію зі звільнення заручників.

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