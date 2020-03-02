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Полиция освободила всех заложников в торговом центре на Филиппинах

Новости » В мире     02.03.2020 - 15:43
Полиция освободила всех заложников в торговом центре на Филиппинах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вооруженный мужчина сам сдался полиции и отпустил людей

Все сотрудники торгового центра в Сан-Хуане на Филиппинах, взятые в заложники одним из бывших охранников ТЦ, освобождены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Philippines.

Известно, что в ходе переговоров с полицией мужчина потребовал связать его с бывшими работодателями - руководителями охранной фирмы, которые в итоге принесли ему извинения, и выразили готовность уйти в отставку. После этого вооруженный мужчина сам сдался полиции и отпустил людей.

Напомним, сегодня утром в Сан-Хуане на Филиппинах полиция и спецназ начали спецоперацию в дорогом торговом центре V-Mall после того, как вооруженный мужчина взял в заложники около 30 сотрудников ТЦ. Злоумышленник открыл стрельбу в зале центра, вследствие чего ранил одного человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестный открыл стрельбу в одном из торговых центров в Бангкоке.

Также сообщалось, что в Таиланде военнослужащий устроил стрельбу по прохожим, выстрелил из гранатомета по торговому центру "Терминал 21", а также открыл огонь по посетителям. Все действия нападавший транслировал в прямом эфире на странице в Facebook. Кроме того, в течение нескольких часов в торговом центре он удерживал сотни заложников и отстреливался от полицейских.

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