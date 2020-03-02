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На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 08:27
На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Захватчик ранил по меньшей мере одного человека

В понедельник в Маниле (столица Филиппин) вооруженная полиция и спецназ начали спецоперацию в дорогом торговом центре V-Mall после стрельбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

По данным The New York Times, стрельбу открыл уволенный с работы охранник. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники.

По предварительным данным полиции, почти все заложники - сотрудники центра. В настоящее время полиция ведет переговоры с захватчиком.

Отметим, в субботу, 8 января, военнослужащий устроил стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда. Вооруженный человек застрелил своего командующего и двух других солдат, а затем открыл огонь в торговом центре Terminal 21.

Напомним, в Приморском райсуде Одессы обвиняемый с гранатой взял в заложники двух судей. Во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих.

РБК-Украина также писало, что 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

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