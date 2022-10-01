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США не бачать того, що РФ вирішила застосувати ядерну зброю в Україні, - Остін

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони США Ллойд Остін стверджує, що рішення щодо застосування ядерної зброї у війні проти України не ухвалювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"США не бачать вказівок на те, що російське керівництво ухвалило рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні", - заявив Остін.

За його словами, рішення щодо застосування ядерної зброї ухвалює особисто президент РФ Володимир Путін. Міністр оборони запевнив, що американське керівництво безпосередньо повідомляло російську сторону про загрози застосування ядерної зброї.

"Останнім часом я не мав прямих контактів на цю тему з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, але раніше розмовляв з ним і безпосередньо порушував це питання", - додав Остін.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов попередив Москву, що в такому разі відповідь світу буде абсолютно радикальною.

Також у Сполучених Штатів є чіткий план дій в разі застосування Росією ядерної зброї.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий висловився щодо загрози використання Росією ядерного озброєння. На його думку це було б військовим злочином.

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