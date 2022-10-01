США не видят того, что РФ решила применить ядерное оружие в Украине, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что решение о применении ядерного оружия в войне против Украины не принималось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"США не видят указаний на то, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия в Украине", - заявил Остин.

По его словам, решение о применении ядерного оружия принимает лично президент РФ Владимир Путин. Министр обороны заверил, что американское руководство напрямую сообщало российской стороне об угрозах применения ядерного оружия.

"В последнее время у меня не было прямых контактов на эту тему с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но раньше разговаривал с ним и непосредственно поднимал этот вопрос", - добавил Остин.