США не видят того, что РФ решила применить ядерное оружие в Украине, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что решение о применении ядерного оружия в войне против Украины не принималось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"США не видят указаний на то, что российское руководство приняло решение о применении ядерного оружия в Украине", - заявил Остин.
По его словам, решение о применении ядерного оружия принимает лично президент РФ Владимир Путин. Министр обороны заверил, что американское руководство напрямую сообщало российской стороне об угрозах применения ядерного оружия.
"В последнее время у меня не было прямых контактов на эту тему с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но раньше разговаривал с ним и непосредственно поднимал этот вопрос", - добавил Остин.
Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что он якобы "не блефует".
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил Москву, что в таком случае ответ мира будет абсолютно радикальным.
Также у Соединенных Штатов есть четкий план действий по применению Россией ядерного оружия.
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый высказался об угрозе использования Россией ядерного вооружения. По его мнению, это было бы военным преступлением.
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