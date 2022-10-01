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Ядерні погрози свідчать про відчайдушне становище Росії у війні, - Міноборони Молдови

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Субота 01 жовтня 2022 17:07
Ядерні погрози свідчать про відчайдушне становище Росії у війні, - Міноборони Молдови Фото: Ядерні погрози свідчать про відчайдушне становище Росії у війні (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий висловився щодо загрози використання Росією ядерного озброєння. На його думку це було б військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"На мій погляд, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - заявив міністр.

Також чиновник прокоментував мобілізацію в Росії, зазначивши, що це може призвести до нової хвилі біженців у Молдові.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масової поразки - це було б військовим злочином", - додав Носатий.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов попередив Москву, що в такому разі відповідь світу буде абсолютно радикальною.

Також, Молдова звернулась до своїх громадян в РФ та пригрозила в’язницею за участь у війні.

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