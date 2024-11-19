США не бачать причин для зміни ядерної доктрини у відповідь на дії Росії, - Reuters

Чергова провокація Росії

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив зміни до ядерної доктрини, про які він заявляв ще 26 вересня.

Зокрема, такі зміни передбачають, що Росія може застосувати "ядерку" у відповідь на масовану атаку безпілотників або напад на її територію "неядерної держави за підтримки ядерної".

У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що такі зміни не призведуть до реального застосування російської ядерної зброї.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський розкритикував лідерів "Великої двадцятки", які зараз зібралися на саміті, за відсутність сильної реакції на провокацію Росії.

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