США не видят причин для изменения ядерной доктрины в ответ на действия России, - Reuters

Очередная провокация России

Напомним, сегодня, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения в ядерную доктрину, о которых он заявлял еще 26 сентября.

В частности, такие изменения предусматривают, что Россия может применить "ядерку" в ответ на массированную атаку беспилотников или же нападение на ее территорию "неядерной державы при поддержке ядерной".

В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предположил, что такие изменения не приведут к реальному применению российского ядерного оружия.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал лидеров "Большой двадцатки", которые сейчас собрались на саммите, за отсутствие сильной реакции на провокацию России.

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