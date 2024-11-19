Зеленський пояснив, навіщо Путін оновив ядерну доктрину РФ

Російський диктатор Володимир Путін за допомогою зміни ядерної доктрини показує, що хоче продовжувати війну і знищити Україну. Інші країни не показали сильної реакції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави наголосив, що 1000 днів повномасштабної війни має бути достатньо, щоб зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру. І навіть сьогодні росіяни вбили мирних українців, а також презентували оновлену ядерну доктрину.

"Чому вони не представили мирну стратегію? Він (Путін - ред.) хоче просто показати світові, що він хоче знищити Україну та інші країни. Путін хоче війни. Чим довше триватиме війна, тим довше він буде Кремлі, і це його мета - знищити всіх нас", - додав Зеленський.

Він звернув увагу, що на саміті G20, який зараз проходить у Бразилії і де представлена Росія, від країн не було жодних сильних заяв після нових погроз Москви. Це показує, що країни "Великої двадцятки" не мають жодної сильної стратегії.

"Коли Путін навіть починає говорити про ядерну зброю, світ має дати відповідь, покласти її на стіл, міцну відповідь: що буде зроблено, якщо Путін використає щось на зразок цієї зброї чи інші речі", - уточнив президент.