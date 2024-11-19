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США не бачать причин для зміни ядерної доктрини у відповідь на дії Росії, - Reuters

Вашингтон, Вівторок 19 листопада 2024 20:50
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США не бачать причин для зміни ядерної доктрини у відповідь на дії Росії, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не планують змінювати ядерну доктрину у відповідь на такий крок Росії. Для цього поки що немає причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, у заяві Ради національної безпеки Білого дому сказано, що США не були здивовані рішенням Росії оновити свою ядерну доктрину, оскільки відповідні сигнали були останні кілька тижнів.

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерній позиції Росії, ми не бачимо причин для коригування нашої власної ядерної позиції чи доктрини у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", - уточнюється у заяві.

Чергова провокація Росії

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив зміни до ядерної доктрини, про які він заявляв ще 26 вересня.

Зокрема, такі зміни передбачають, що Росія може застосувати "ядерку" у відповідь на масовану атаку безпілотників або напад на її територію "неядерної держави за підтримки ядерної".

У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що такі зміни не призведуть до реального застосування російської ядерної зброї.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський розкритикував лідерів "Великої двадцятки", які зараз зібралися на саміті, за відсутність сильної реакції на провокацію Росії.

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