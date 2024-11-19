ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США не видят причин для изменения ядерной доктрины в ответ на действия России, - Reuters

Вашингтон, Вторник 19 ноября 2024 20:50
UA EN RU
США не видят причин для изменения ядерной доктрины в ответ на действия России, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не планируют менять ядерную доктрину в ответ на такой шаг России. Для этого пока нет причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома сказано, что США не были удивлены решением России обновить свою ядерную доктрину, поскольку соответствующие сигналы были в течение последних нескольких недель.

"Не наблюдая никаких изменений в ядерной позиции России, мы не видим причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции или доктрины в ответ на сегодняшние заявления России", - уточняется в заявлении.

Очередная провокация России

Напомним, сегодня, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения в ядерную доктрину, о которых он заявлял еще 26 сентября.

В частности, такие изменения предусматривают, что Россия может применить "ядерку" в ответ на массированную атаку беспилотников или же нападение на ее территорию "неядерной державы при поддержке ядерной".

В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предположил, что такие изменения не приведут к реальному применению российского ядерного оружия.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал лидеров "Большой двадцатки", которые сейчас собрались на саммите, за отсутствие сильной реакции на провокацию России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией