США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході

"Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому", - сказав Салліван.

За даними видання, минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.

За оцінками США, авіаудари по об'єктах, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану та наближеними до них групами, не призвели до жертв.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC про удари США по підтримуваних Іраном силах в регіоні, Салліван сказав:, що якщо атаки триватимуть, то вони будуть відповідати на них.

"Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності й співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт", - наголосив Салліван.

Однак, за його словами, "ризик є реальним, і тому пильність є високою", а кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є "серйозними, систематичними і безперервними".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАС. Вони атакували як військових, так і мирних жителів, унаслідок чого було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовики вже завдали кількох ударів. При цьому 26 жовтня Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Пізніше армія Ізраїлю заявила, що продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Газа після того, як піхота та танки протягом кількох годин діяли через прикордонну огорожу, атакуючи позиції та членів ХАМАСу.

Учора ввечері стало відомо, що у Секторі Газа почалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Після цього представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.