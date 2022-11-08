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США не бачать ознак іноземного впливу на вибори, - Агентство з кібербезпеки

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Вашингтон, Вівторок 08 листопада 2022 22:13
США не бачать ознак іноземного впливу на вибори, - Агентство з кібербезпеки Фото: США не бачать ознак іноземного впливу на вибори (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США заявили, що не виявили ознак іноземного впливу на вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник США з кібербезпеки заявив, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) не виявило доказів іноземного впливу на вибори.

Чиновник CISA на умовах анонімності також сказав, що агентство не виявило будь-якої конкретної чи реальної загрози для зламування баз даних з результатами голосування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 8 листопада у США проходять проміжні вибори до Конгресу. За їхніми підсумками стане відомо, чи демократи збережуть більшість у парламенті, чи контроль перейде до республіканців. Зміна більшості в Конгресі може позначитися на подальшій політиці США, зокрема й у питаннях військової допомоги Україні.

Також раніше ми писали, що республіканська партія США може оголосити імпічмент президенту Джо Байдену у разі перемоги на проміжних виборах та здобуття контролю над Сенатом.

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