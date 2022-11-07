Республіканці можуть ініціювати імпічмент Байдена: названо умови

Республіканська партія США може оголосити імпічмент президенту Джо Байдену у разі перемоги на проміжних виборах та здобуття контролю над Сенатом.

Про це заявив лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми ніколи не використовуватимемо імпічмент у політичних цілях. Це не означає, що у разі, якщо виникне відповідна ситуація, це не буде використано в інший час", – зазначив Маккарті.

Він не уточнив, якими можуть бути умови оголошення імпічменту Байдену у такому разі. Водночас він наголосив на необхідності розслідувати обставини виведення військ США з Афганістану та походження пандемії коронавірусу.

Лідер республіканців у Палаті представників також запевнив, що підтримує надання допомоги Україні для протистояння Росії.

"Я дуже підтримую Україну. Думаю, надалі потрібен механізм підзвітності... Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а переконуватися, що ресурси йдуть туди, де вони потребують. І також забезпечити Конгресу і, зокрема, Сенату, можливість відкрито це обговорювати", – сказав він.