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США не видят признаков иностранного влияния на выборы, - Агентство по кибербезопасности

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Вашингтон, Вторник 08 ноября 2022 22:13
США не видят признаков иностранного влияния на выборы, - Агентство по кибербезопасности Фото: США не видят признаков иностранного влияния в выборы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявили, что не обнаружили признаков иностранного влияния в выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель США по кибербезопасности заявил, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) не обнаружило доказательств иностранного влияния на проходящие выборы.

Чиновник CISA на условиях анонимности также сказал, что агентство не обнаружило какой-либо конкретной, или реальной угрозы для взлома баз данных с результатами голосования.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам станет известно, сохранят ли демократы большинство в парламенте, или контроль перейдет к республиканцам. Смена большинства в Конгрессе может сказаться на дальнейшей политике США, в том числе и в вопросах военной помощи Украине.

Также раньше мы писали, что республиканская партия США может объявить импичмент президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и получения контроля над Сенатом.

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