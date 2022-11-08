США не видят признаков иностранного влияния на выборы, - Агентство по кибербезопасности

В Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявили, что не обнаружили признаков иностранного влияния в выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель США по кибербезопасности заявил, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) не обнаружило доказательств иностранного влияния на проходящие выборы. Чиновник CISA на условиях анонимности также сказал, что агентство не обнаружило какой-либо конкретной, или реальной угрозы для взлома баз данных с результатами голосования.