В США автомобиль протаранил стену церкви, есть пострадавшие

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Неизвестный на машине въехал в стену церкви в Огайо

В городе Колумбус (штат Огайо, США) неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви, пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Как сообщается, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

Отмечено, что скопление народа было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества. По признанию Андерсона, когда автомобиль протаранил здание и въехал внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Санта-Ана в США автомобиль врезался во второй этаж поликлиники.

Сообщается, что автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, вылетел с трассы и "приземлился" на втором этаже стоматологической клиники.

Так, прибывшие на место происшествия пожарные извлекли из машины двух человек, которые не получили серьезных травм. Водитель позже признался, что находился под воздействием наркотических веществ.