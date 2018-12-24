У США автомобіль протаранив стіну церкви, є постраждалі

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Невідомий на машині в'їхав у стіну церкви в Огайо

У місті Колумбус (штат Огайо, США) невідомий на автомобілі врізався в стіну церкви, постраждали шість чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press (AP).

Як повідомляється, інцидент стався під час недільної служби, на яку зібралося близько ста осіб. Машина протаранила стіну будівлі церкви наскрізь. Шестеро людей отримали травми і порізи від осколків вітражів.

Відзначено, що скупчення народу було обумовлено інтересом до виступу хору з нагоди наступаючого Різдва. За словами Андерсона, коли автомобіль протаранив будівлю і в'їхав на територію церкви, стіна "буквально вибухнула".

6 hurt when car crashes into church, shatters stained glass https://t.co/l7IMTC98et pic.twitter.com/EzqU18QhxT — BastilleGlobal (@BastilleGlobal) December 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Санта-Ана в США автомобіль врізався у другий поверх поліклініки.

Повідомляється, що автомобіль на великій швидкості врізався у відбійник і вилетів з траси і "приземлився" на другому поверсі стоматологічної клініки.

Так, прибулі на місце події пожежники витягли з машини двох осіб, які не отримали серйозних травм. Водій пізніше зізнався, що перебував під впливом наркотичних речовин.