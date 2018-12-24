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У США автомобіль протаранив стіну церкви, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 01:28
У США автомобіль протаранив стіну церкви, є постраждалі
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Невідомий на машині в'їхав у стіну церкви в Огайо

У місті Колумбус (штат Огайо, США) невідомий на автомобілі врізався в стіну церкви, постраждали шість чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press (AP).

Як повідомляється, інцидент стався під час недільної служби, на яку зібралося близько ста осіб. Машина протаранила стіну будівлі церкви наскрізь. Шестеро людей отримали травми і порізи від осколків вітражів.

Відзначено, що скупчення народу було обумовлено інтересом до виступу хору з нагоди наступаючого Різдва. За словами Андерсона, коли автомобіль протаранив будівлю і в'їхав на територію церкви, стіна "буквально вибухнула".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Санта-Ана в США автомобіль врізався у другий поверх поліклініки.

Повідомляється, що автомобіль на великій швидкості врізався у відбійник і вилетів з траси і "приземлився" на другому поверсі стоматологічної клініки.

Так, прибулі на місце події пожежники витягли з машини двох осіб, які не отримали серйозних травм. Водій пізніше зізнався, що перебував під впливом наркотичних речовин.

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